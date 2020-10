#Escilecheportanobene, tutti possono fare beneficienza (Di martedì 20 ottobre 2020) Ottobre rosa 2020: sono tante, durante questo mese, le iniziative per sensibilizzare alla prevenzione contro il cancro al seno. I grandi brand, da Estée Lauder a Pandora solo per citarne un paio, presentano prodotti ad hoc, i cui ricavati vanno in beneficenza. Ma possono anche i piccoli marchi contribuire a questa grande campagna? Assolutamente sì, esempio ne è ZU-ZU’ Design, che, per la sua collezione #Escilecheportanobene, ha creato calamite, spille, toppe e t-shirt che utilizzano l’ironia (il disegno di due tette nude!) per lanciare un messaggio dedicato alla ricerca sul tumore più diffuso nel genere femminile e che riguarda una donna su nove. È Rita Giannetti, giovane illustratrice e designer, creatrice del marchio, a spiegarci come e perché una piccola realtà voglia comunque partecipare a un importante progetto charity: «Quello del tumore al seno è un argomento che mi ha toccata molto da vicino. Per questo motivo da quando ho deciso di avviare il mio brand ho sempre desiderato dare il mio supporto alla ricerca e l’ho fatto non appena ne ho avuto l’occasione. Sono una giovane imprenditrice (donna) e mi sembrava giusto fare qualcosa in modo attivo. Ho così deciso di firmare una lettera di intenti con AIRC e di devolvere, in occasione del mese sulla prevenzione al seno (ottobre), il 100% del ricavato dalla vendita dei prodotti». Leggi su vanityfair (Di martedì 20 ottobre 2020) Ottobre rosa 2020: sono tante, durante questo mese, le iniziative per sensibilizzare alla prevenzione contro il cancro al seno. I grandi brand, da Estée Lauder a Pandora solo per citarne un paio, presentano prodotti ad hoc, i cui ricavati vanno in beneficenza. Ma possono anche i piccoli marchi contribuire a questa grande campagna? Assolutamente sì, esempio ne è ZU-ZU’ Design, che, per la sua collezione #Escilecheportanobene, ha creato calamite, spille, toppe e t-shirt che utilizzano l’ironia (il disegno di due tette nude!) per lanciare un messaggio dedicato alla ricerca sul tumore più diffuso nel genere femminile e che riguarda una donna su nove. È Rita Giannetti, giovane illustratrice e designer, creatrice del marchio, a spiegarci come e perché una piccola realtà voglia comunque partecipare a un importante progetto charity: «Quello del tumore al seno è un argomento che mi ha toccata molto da vicino. Per questo motivo da quando ho deciso di avviare il mio brand ho sempre desiderato dare il mio supporto alla ricerca e l’ho fatto non appena ne ho avuto l’occasione. Sono una giovane imprenditrice (donna) e mi sembrava giusto fare qualcosa in modo attivo. Ho così deciso di firmare una lettera di intenti con AIRC e di devolvere, in occasione del mese sulla prevenzione al seno (ottobre), il 100% del ricavato dalla vendita dei prodotti».

