Era il dottor Preston Burke il fidanzato di Cristina in Grey’s Anatomy | oggi a 56 anni barba bianchissima | irriconoscibile FOTO

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 20 ottobre 2020) Era un cardiochirurgo di fama mondiale, nonché uno dei medici più apprezzati del Seattle Grace: stiamo parlando del “gentiluomo”. Il suo personaggio ha abbandonato la serie alla quarta stagione, a causa di alcune divergenze con Shonda Rhimes e il collega T.R. Knight, George O’Malley. La sua storia conYang ha fatto innamorare i fan della serie e l’addio a pochi metri dall’altare ha lasciato tutti senza parole. Una storia tormentata, un amore passionale, fatto di silenzi e sguardi, un amore finito male ma molto intenso. Come un’operazione a cuore aperto,hanno combattuto per amarsi hanno fatto il possibile per salvare il proprio sentimento, ma hanno dovuto, a pochi metri dall’altare, dichiarare l’ora del ...