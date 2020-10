Emergenza Covid, al Pascale arrivano i tamponi a risposta veloce (Di martedì 20 ottobre 2020) Tracciabilità e tempestività, ecco due parole chiave per stanare il Covid ed è in questa direzione che va l’ultima iniziativa dell’Istituto dei tumori Pascale di Napoli, ospedale che dall’inizio della pandemia non ha mai conosciuto blocchi d’arresto; tocca al dipartimento di Melanoma e Immunoterapia di Paolo Ascierto sperimentare per primo uno strumento altamente tecnologico, gestibile autonomamente dai vari reparti e in grado di dare la risposta del test in un’ora e 40 a sei persone contemporaneamente. Si tenta, così, di superare due dei problemi principali dell’epidemia in questo momento: il tempo legato alla risposta del tampone e l’intasamento dei laboratori. Per Ascierto ci troviamo dinanzi a una vera e propria svolta, lo strumento adottato al ... Leggi su ildenaro (Di martedì 20 ottobre 2020) Tracciabilità e tempestività, ecco due parole chiave per stanare iled è in questa direzione che va l’ultima iniziativa dell’Istituto dei tumoridi Napoli, ospedale che dall’inizio della pandemia non ha mai conosciuto blocchi d’arresto; tocca al dipartimento di Melanoma e Immunoterapia di Paolo Ascierto sperimentare per primo uno strumento altamente tecnologico, gestibile autonomamente dai vari reparti e in grado di dare ladel test in un’ora e 40 a sei persone contemporaneamente. Si tenta, così, di superare due dei problemi principali dell’epidemia in questo momento: il tempo legato alladel tampone e l’intasamento dei laboratori. Per Ascierto ci troviamo dinanzi a una vera e propria svolta, lo strumento adottato al ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 18 ottobre 2020 sulle misure per il contrasto e il contenimen… - dellorco85 : In Regione Campania 85 su 113 posti di terapia intensiva sono occupati. A Napoli i posti letto Covid sono finiti. A… - Comincini : In emergenza sanitaria bisogna garantire l’apertura h24 e 7/7 di tutte le strutture sanitarie che si occupano di… - StefanoDeMaron : - Verdoux11 : Come vi dicevo (2): Stato d'emergenza termina il 21 aprile 2021. Tutto previsto e progettato già da un anno.… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid, Fedriga: “Dovremo abituarci a convivere con il virus” TRIESTEALLNEWS Sempre più under 44 comprano l'abitazione principale

Gli under 44 optano spesso per l'acquisto di un immobile piuttosto che per la locazione. Negli ultimi mesi vanno alla ricerca di soluzioni ampie e con spazi esterni.

Usiamo i fondi dell’Europa per la scuola

Caro direttore, sono un’insegnante in pensione e nonna di nipoti di diverse età. In questi giorni di dibattito su come spendere ...

Gli under 44 optano spesso per l'acquisto di un immobile piuttosto che per la locazione. Negli ultimi mesi vanno alla ricerca di soluzioni ampie e con spazi esterni.Caro direttore, sono un’insegnante in pensione e nonna di nipoti di diverse età. In questi giorni di dibattito su come spendere ...