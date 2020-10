Emergenza Coronavirus: in Irlanda torna il lockdown (Di martedì 20 ottobre 2020) , ma con alcune eccezioni. Mentre la pandemia di Coronavirus imperversa in tutta Europa, con una preoccupante impennata di contagi nell’ultima settimana, Italia compresa, in Irlanda torna il lockdown. L’annuncio è stato dato nella serata di lunedì 19 ottobre dal Primo Ministro irlandese Michéal Martin. Purtroppo, le precedenti restrizioni … Leggi su viagginews (Di martedì 20 ottobre 2020) , ma con alcune eccezioni. Mentre la pandemia diimperversa in tutta Europa, con una preoccupante impennata di contagi nell’ultima settimana, Italia compresa, inil. L’annuncio è stato dato nella serata di lunedì 19 ottobre dal Primo Ministro irlandese Michéal Martin. Purtroppo, le precedenti restrizioni …

Covid Italia, il bollettino di oggi 19 ottobre 2020. Nuovi casi di coronavirus in calo a quota 9.338 (-2.376), complice la riduzione di oltre 47mila tamponi (98.864 effettuati nelle ultime ...

Coronavirus, le critiche di Montaruli sull'ultimo dpcm: «Consumazioni al tavolo dopo le 18? Conte non ha considerato le conseguenze»

Il nuovo D.P.C.M. del Governo introduce un provvedimento che sta scatenando le ire di uno dei settori più fortemente colpiti dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria: quello dell ...

