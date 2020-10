Elisabetta II | il coffee table dedicato alla regina che tutti i fan vorranno avere

(Di martedì 20 ottobre 2020) A Photographic History 1926-Today. Christopher Warwick, New edition, 50 euro Tra storia e tradizione, glamour e cultura, il volume che Taschen propone in una nuova, aggiornata, versione racconta la ...

Una straordinaria biografia per immagini che racconta la vita privata e "professionale" della regina più famosa del mondo: Her Majesty A Photographic History 1926–Today ...Novantaquattro anni di età, 73 di matrimonio, 68 di regno. Sua Maestà Elisabetta II è la regina più famosa - e forse amata - del mondo e questo racconto fotografico è qui per ricordarlo. Un compendio ...