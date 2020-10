“Elisabetta Gregoraci vive di rendita” | Antonella Elia al veleno al GF Vip (Di martedì 20 ottobre 2020) Il caso Elisabetta Gregoraci continua a far discutere al Grande Fratello Vip, mentre si cerca il presunto ammiratore segreto e si cerca di capire come stia procedendo il flirt con Pierpaolo Petrelli conosciuto appunto nella casa. Ebbene sì, continua a far discutere la vita sentimentale di Elisabetta Gregoraci che potrebbe aver avviato una relazione fuori … L'articolo “Elisabetta Gregoraci vive di rendita” Antonella Elia al veleno al GF Vip proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 20 ottobre 2020) Il caso Elisabettacontinua a far discutere al Grande Fratello Vip, mentre si cerca il presunto ammiratore segreto e si cerca di capire come stia procedendo il flirt con Pierpaolo Petrelli conosciuto appunto nella casa. Ebbene sì, continua a far discutere la vita sentimentale di Elisabettache potrebbe aver avviato una relazione fuori … L'articolo “Elisabettadi rendita”alal GF Vip proviene da www.meteoweek.com.

infoitcultura : Grande Fratello Vip, 'Elisabetta Gregoraci capobranco': tensione in diretta, la casa si spacca a metà - BlessedBatz : RT @zerowidee: tommaso sta archittetando il prossimo crollo: quello di elisabetta gregoraci E SINCERAMENTE SONO QUA SOLO PER QUESTO #gfv… - andIoop950 : RT @zerowidee: tommaso sta archittetando il prossimo crollo: quello di elisabetta gregoraci E SINCERAMENTE SONO QUA SOLO PER QUESTO #gfv… - luxcookies : RT @xobvlivion: Elisabetta Gregoraci tu questa sera ti sei fatta un nemico potente #GFvip - Enton98 : RT @trashastrale: PIERPAOLO IN LACRIME PER ELISABETTA GREGORACI #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : “Elisabetta Gregoraci Flavio Briatore non respira bene - Gossip.it Gossip News