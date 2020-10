Elisabetta Gregoraci, scoperto il nuovo fidanzato dopo Briatore. Stefano Coletti, pilota giovane e bello (Di martedì 20 ottobre 2020) Erano giorni che i telespettatori, il popolo del web e le persone legate allo showbiz avevano notato lo strano ‘tic’ di Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore, ogni volta che parlava del flirt con Pierpaolo Pretelli, o intonava canzoni romantiche, si batteva discretamente il cuore con una mano. Il pubblico a casa, come quello in studio, ha subito interpretato quel ripetuto gesto come una sorta di rassicurazione verso qualcuno. Durante l’undicesima puntata del GF Vip 5 Antonella Elia ha colto in flagrante Elisabetta Gregoraci, proprio mentre si batteva il petto parlando della liaison platonica con Pierpaolo Pretelli. Quest’ultima, visibilmente presa alla sprovvista, non ha saputo tener testa alla pungente opinionista e il pubblico ha interpretato quella ... Leggi su tuttivip (Di martedì 20 ottobre 2020) Erano giorni che i telespettatori, il popolo del web e le persone legate allo showbiz avevano notato lo strano ‘tic’ di. L’ex moglie di Flavio, ogni volta che parlava del flirt con Pierpaolo Pretelli, o intonava canzoni romantiche, si batteva discretamente il cuore con una mano. Il pubblico a casa, come quello in studio, ha subito interpretato quel ripetuto gesto come una sorta di rassicurazione verso qualcuno. Durante l’undicesima puntata del GF Vip 5 Antonella Elia ha colto in flagrante, proprio mentre si batteva il petto parlando della liaison platonica con Pierpaolo Pretelli. Quest’ultima, visibilmente presa alla sprovvista, non ha saputo tener testa alla pungente opinionista e il pubblico ha interpretato quella ...

