Elezioni Usa 2020 | Trump contro Fauci La Corte Suprema fa chiarezza sul voto per posta

Leggi su italiasera

(Di martedì 20 ottobre 2020) Gli americani “sono stanchi di sentiree tutti questi idioti”. A dirlo è il presidente degli Stati Uniti, Donald, in una telefonata con Bill Stepien, capo del team elettorale, riportata dalla Cnn tramite una fonte. Bersaglio della chiamata Anthony, direttore dell’Istituto per le allergie e per le malattie infettive e membro della task force anti Covid-19 della Casa Bianca. “Un disastro” secondo il presidente, nonostante al virologo proprio ieri sia stato conferito il primo premio per leadership esemplare dall’Accademia nazionale di medicina. “La gente è stanca del Covid – ha proseguito– io organizzo raduni enormi. Le persone vogliono essere lasciate in pace”.dà ...