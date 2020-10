Elezioni americane: Facebook non si fida dei candidati (Di martedì 20 ottobre 2020) Il titolo può sembrare una provocazione ma leggendo l’ultimo post dedicato alle Elezioni americane firmato dal VP di Facebook Guy Rosen qualche dubbio è lecito porselo. Il tema è sicuramente delicato e viste le polemiche che hanno accompagnato le Elezioni presidenziali americane del 2016 era assolutamente prevedibile che, dalle parti di Facebook, il tema di come garantire la trasparenza del voto rappresentasse un obiettivo meritevole della massima attenzione. Milioni i post controllati da fact-checker, centinaia di migliaia di post rimossi e più di 2 milioni di inserzioni rifiutate. Questa volta Facebook non vuole correre nessun rischio con le Elezioni americane e ci tiene a sottolinearlo. ... Leggi su tpi (Di martedì 20 ottobre 2020) Il titolo può sembrare una provocazione ma leggendo l’ultimo post dedicato allefirmato dal VP diGuy Rosen qualche dubbio è lecito porselo. Il tema è sicuramente delicato e viste le polemiche che hanno accompagnato lepresidenzialidel 2016 era assolutamente prevedibile che, dalle parti di, il tema di come garantire la trasparenza del voto rappresentasse un obiettivo meritevole della massima attenzione. Milioni i post controllati da fact-checker, centinaia di migliaia di post rimossi e più di 2 milioni di inserzioni rifiutate. Questa voltanon vuole correre nessun rischio con lee ci tiene a sottolinearlo. ...

