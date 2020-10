Elena Morali insultata su Instagram per la foto, ma era solo uno scherzo (Di martedì 20 ottobre 2020) Questo articolo . Elena Morali, il post su Instagram diventa virale e sul web volano insulti contro di lei, ma era solo uno scherzo: ecco le sue parole. Elena Morali e il suo post su Instagram fanno il giro del web e dei social e gli utenti partono con gli insulti e le prese in giro: peccato che … Leggi su youmovies (Di martedì 20 ottobre 2020) Questo articolo ., il post sudiventa virale e sul web volano insulti contro di lei, ma erauno: ecco le sue parole.e il suo post sufanno il giro del web e dei social e gli utenti partono con gli insulti e le prese in giro: peccato che …

Elena_Morali : Quanto è bello il Colosseo di sera ?????? #colosseo #love - Enzo_81_ : @Elena_Morali @Elena_Morali Fossi stato in te avrei continuato tipo: lo so che non è il Colosseo, ma l'arena di Verona - LeoFantesca : @Elena_Morali Riciclare le battute di Totò senza neanche sapere chi fosse. - gotti_jeremy : @Francalidia4 @Elena_Morali Vi trolla e manco ve ne accorgete ????? - angelo25771504 : @Omero79 @GioChirilly @Elena_Morali In che senso??? -

Luigi Favoloso e il caso Nina Moric: 'Fabrizio Corona tenga il figlio Carlos lontano da lei'

Luigi Favoloso, oggi fidanzato di Elena Morali, ha detto la sua sulla situazione, che in passato ha vissuto, dalle stories di Instagram: 'Corona sa benissimo - ha scritto in un post - il motivo per cu ...

Luigi Favoloso, oggi fidanzato di Elena Morali, ha detto la sua sulla situazione, che in passato ha vissuto, dalle stories di Instagram: 'Corona sa benissimo - ha scritto in un post - il motivo per cu ...