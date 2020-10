Effetto Covid, cresce il consumo della tv: interazioni social alle stelle (Di martedì 20 ottobre 2020) L’Effetto del Covid vede crescere la fruizione della tv da parte degli italiani: schizzano alle stelle le interazioni sui social L’Effetto del Covid sulla fruizione della tv si fa sentire particolarmente, vi è stata infatti una netta crescita rispetto all’anno scorso. Nel mese di ottobre il tempo di visione è aumentato di 16 minuti, mentre … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) L’delvedere la fruizionetv da parte degli italiani: schizzanolesuiL’delsulla fruizionetv si fa sentire particolarmente, vi è stata infatti una netta crescita rispetto all’anno scorso. Nel mese di ottobre il tempo di visione è aumentato di 16 minuti, mentre … L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Effetto Covid Reddito di cittadinanza a Napoli, è effetto Covid: sussidi cresciuti del 57% Il Mattino Covid, Patriarca (FI): no a chiusura reparti di Medicina a Gragnano e Vico Equense

«Il Covid non ha cancellato le altre patologie ... ha pensato solo a mascherare la grave crisi in atto a fini elettorali, mettendo a punto spot ad effetto, e conquistando la ribalta delle televisioni ...

Crisanti: ci siamo illusi, un piano sorveglianza o non ne usciamo

I 10-12.000 contagi giornalieri registrati nell'ultima settimana della seconda ondata di Covid-19 in Italia si ... Supponiamo che queste misure abbiano effetto, riduciamo i casi, ma nessuno ...

