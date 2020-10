"Ecco chi non vuole far tornare Corona dalla Berlinguer": si mette male, una pesantissima voce dai vertici Rai (Di martedì 20 ottobre 2020) Niente Mauro Corona a CartaBianca neppure nella puntata di questa sera, martedì 20 ottobre, in onda su Rai 3. Ve ne abbiamo dato conto in questo articolo. Insomma, non basta il "perdono" di Bianca Berlinguer allo scrittore e alpinista, cacciato dalla trasmissione dopo averle dato della "gallina". La Berlinguer, la scorsa settimana infatti aveva affermato: "Ci tengo a dire a tutti che se non è tornato non è per mia scelta e per mia responsabilità. L'ho detto: si è comportato in modo molto sbagliato e grave ma si è scusato pubblicamente e privatamente. Io sono assolutamente convinta della buona fede delle sue scuse, lo conosco da un po', so che è un uomo sincero che non dice bugie". Insomma, fosse per lei Corona potrebbe rientrare. Non per la Rai. E da ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Niente Mauroa CartaBianca neppure nella puntata di questa sera, martedì 20 ottobre, in onda su Rai 3. Ve ne abbiamo dato conto in questo articolo. Insomma, non basta il "perdono" di Biancaallo scrittore e alpinista, cacciatotrasmissione dopo averle dato della "gallina". La, la scorsa settimana infatti aveva affermato: "Ci tengo a dire a tutti che se non è tornato non è per mia scelta e per mia responsabilità. L'ho detto: si è comportato in modo molto sbagliato e grave ma si è scusato pubblicamente e privatamente. Io sono assolutamente convinta della buona fede delle sue scuse, lo conosco da un po', so che è un uomo sincero che non dice bugie". Insomma, fosse per leipotrebbe rientrare. Non per la Rai. E da ...

Cronaca - Il professore ha spiegato che deve arrivare in ospedale solo chi ne ha veramente bisogno. Zangrillo: 'Non è una tragedia. Siamo ancora in tempo' Alla domanda sul perché ci troviamo in questa ...

