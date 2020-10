“E’ sempre stata terribile e ingiusta Trump attacca Kristen Welker | moderatrice dell' ultimo dibattito Usa 2020

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 20 ottobre 2020) A tre giorni dal secondo edpresidenziale, Donaldsferra un attacco preventivo contro la, stella di Nbc.“E’ una democratica radicale”, dichiara il presidente durante un comizio in Arizona. E a stretto giro di boa segue un tweet: “E’, proprio come la maggioranza dei reportere Fake News, ma io giocherò lo stesso”.L’appuntamento è per giovedì 22 ottobre a Nashville, in Tennessee, e le intimidazionia vigilia rientrano nel manualea strategia elettorale del tycoon. Aveva fatto simili affermazioni anche su Chris ...