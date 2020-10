E’ morto James Redford | il figlio maggiore dell’attore aveva 58 anni

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 20 ottobre 2020) E'a 58di Roberte della ex moglie Lola Van Wagenen (sposata con l'attore dal 1958 al 1985). Sceneggiatore, da sempre molto vicino alle cause umanitarie,si è spento dopo duedi lotta al cancro. Lo ha annunciato via Twitter la moglie del divo, Kyle, "Jamie èoggi. Abbiamo il cuore spezzato. Ha vissuto una vita bellissima, incisiva, ed è stato amato da molti. Ci mancherà profondamente. Come sua moglie da 32, sono molto grata per i due figli spettacolari che abbiamo cresciuto insieme. Non so cosa avremmo fatto senza di loro negli ultimi due".La primavera ...