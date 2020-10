È Ilary Blasi il vero segreto di Francesco Totti (Di martedì 20 ottobre 2020) «Quella è la donna della vita mia, la devo sposare». Racconta di aver pensato proprio questo, Francesco Totti, la prima volta che ha visto Ilary Blasi. Lei, letterina di Passaparola, lui, capitano della Roma e idolo dei tifosi giallorossi. Mi chiamo Francesco Totti è un lungo viaggio anche nella sfera privata del più grande calciatore nella storia della Roma, che si racconta al pubblico come mai aveva fatto prima. Nel film di Alex Infascelli (in concorso al Festival del Cinema di Roma) l'ex capitano giallorosso è il narratore di se stesso, racconta e commenta le immagini che ripercorrono tutta la sua vita, e non solo la carriera da calciatore. Tra i fatti più importanti anche la sua storia d'amore con Ilary, intercettata ... Leggi su gqitalia (Di martedì 20 ottobre 2020) «Quella è la donna della vita mia, la devo sposare». Racconta di aver pensato proprio questo,, la prima volta che ha visto. Lei, letterina di Passaparola, lui, capitano della Roma e idolo dei tifosi giallorossi. Mi chiamoè un lungo viaggio anche nella sfera privata del più grande calciatore nella storia della Roma, che si racconta al pubblico come mai aveva fatto prima. Nel film di Alex Infascelli (in concorso al Festival del Cinema di Roma) l'ex capitano giallorosso è il narratore di se stesso, racconta e commenta le immagini che ripercorrono tutta la sua vita, e non solo la carriera da calciatore. Tra i fatti più importanti anche la sua storia d'amore con, intercettata ...

