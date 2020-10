Dybala Juventus, Di Marzio anticipa una nuova pretendente (Di martedì 20 ottobre 2020) Paulo Dybala e la Juventus non stanno vivendo un periodo tranquillo e le voci di mercato diventano sempre più insistenti. Nelle ultime ore si è parlato di un interesse di alcuni club inglesi. Gianluca Di Marzio, tramite i microfoni di “Sky Sport”, ha svelato un retroscena che riguarda il Borussia Dortmund che, quasi un anno fa, ha soffiato Haaland proprio al club di Agnelli. Juventus: Dybala seguito da Borussia Dtm «Non so dove va se lascia la Juve… Intanto gioca in questa stagione alla Juve, poi ha una clausola da 65 milioni di euro. Il Borussia Dortmund? Ha la grande abilità nell’arrivare sempre in anticipo sui giocatori giovani». Leggi anche:Juventus, Chiellini: “Difficoltà inevitabili per preparazione ed ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 20 ottobre 2020) Pauloe lanon stanno vivendo un periodo tranquillo e le voci di mercato diventano sempre più insistenti. Nelle ultime ore si è parlato di un interesse di alcuni club inglesi. Gianluca Di, tramite i microfoni di “Sky Sport”, ha svelato un retroscena che riguarda il Borussia Dortmund che, quasi un anno fa, ha soffiato Haaland proprio al club di Agnelli.seguito da Borussia Dtm «Non so dove va se lascia la Juve… Intanto gioca in questa stagione alla Juve, poi ha una clausola da 65 milioni di euro. Il Borussia Dortmund? Ha la grande abilità nell’arrivare sempre in anticipo sui giocatori giovani». Leggi anche:, Chiellini: “Difficoltà inevitabili per preparazione ed ...

