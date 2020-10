Dugenta | attivato il servizio wifi italia | quattro hotspot gratuiti al servizio dei cittadini

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Da oggi è attivo ilgratuito in tre zone che attraversano il nostro centro; sono stati infatti installati, in maniera del tutto gratuita,per la connessione ad internet: uno in PIAZZA UNITÀ D’, due nei pressi DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO e prossimamente sarà attivo anche quello in PIAZZA MERCATO; questi punti di connessione si aggiungono agli altri dieci che l’amministrazione ha installato nei mesi scorsi grazie a un contributo della Comunità Europea. Per usufruire del, è sufficiente scaricare l’app “”, registrarsi e connettersi alla rete ...