Droga, smantellato gruppo capeggiato da nucleo familiare: giro d’affari da 400mila euro (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – I carabinieri hanno arrestato, su ordine del Gip di Napoli, trentotto persone per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti; di queste trentuno sono finite in carcere, sette ai domiciliari. Per la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che ha coordinato l’indagine, gli indagati avrebbero gestito una fiorente attività di vendita di cocaina, hashish e marijuana in sei comuni del Casertano, in particolare a Marcianise, Orta di Atella, Gricignano di Aversa, Sant’Arpino, Succivo e Cesa, mettendo su un giro di affari che in pochi mesi ha raggiunto la cifra di 400mila euro. Nel corso dell’inchiesta sono stati sequestrati 1,6 chili di coca e oltre 800 grammi tra marijuana e hashish. Il gruppo gestiva lo spaccio tramite dei ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – I carabinieri hanno arrestato, su ordine del Gip di Napoli, trentotto persone per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti; di queste trentuno sono finite in carcere, sette ai domiciliari. Per la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che ha coordinato l’indagine, gli indagati avrebbero gestito una fiorente attività di vendita di cocaina, hashish e marijuana in sei comuni del Casertano, in particolare a Marcianise, Orta di Atella, Gricignano di Aversa, Sant’Arpino, Succivo e Cesa, mettendo su undi affari che in pochi mesi ha raggiunto la cifra di. Nel corso dell’inchiesta sono stati sequestrati 1,6 chili di coca e oltre 800 grammi tra marijuana e hashish. Ilgestiva lo spaccio tramite dei ...

LaNotiziaQuoti : I carabinieri del comando provinciale di Roma hanno eseguito un’ordinanza per misure cautelari nei confronti di 21… - Umbria24 : Gestiva rifornimenti di droga dal carcere di Terni: smantellato gruppo di narcotrafficanti - romatoday : roma Speed, ketamina ed ecstasy: smantellato market delle droghe sintetiche per i rave di Halloween… - bizcommunityit : ‘Ndrangheta, operazione in corso tra Reggio Calabria e Roma: smantellato gruppo di trafficanti di droga - infoitinterno : ‘Ndrangheta, operazione in corso tra Reggio Calabria e Roma: smantellato gruppo di trafficanti di droga -