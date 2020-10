Droga in Italia dal Sudamerica, accordo con la 'ndrangheta per riempire le piazze romane: 21 arresti (Di martedì 20 ottobre 2020) I carabinieri del Comando provinciale di Roma hanno eseguito un ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 21 persone, emessa dal gip di Roma, su richiesta della Direzione distrettuale ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 20 ottobre 2020) I carabinieri del Comando provinciale di Roma hanno eseguito un ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 21 persone, emessa dal gip di Roma, su richiesta della Direzione distrettuale ...

Un protocollo d'intesa per il progetto "Scuole sicure 2020/2021" è stato firmato oggi dal prefetto di Nuoro Luca Rotondi e dal sindaco del capoluogo barbaricino Andrea Soddu. (ANSA) ...

