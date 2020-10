Dramma alle porte di Roma: anziano si allontana dalla casa di riposo, ritrovato in un fosso, gravi le sue condizioni (Di martedì 20 ottobre 2020) Circa 30 minuti fa è stato ritrovato l’uomo di circa 70 anni dentro un fosso, adiacente la strada, dal personale dei Vigili del Fuoco dopo la scomparsa segnalata stamattina. L’anziano, in condizioni serie è stato affidato alle cure del 118. Per le ricerche in campo anche le squadre Tas (Topografia Applicata al Soccorso) e Sapr per la ricerca dall’alto attraverso l’utilizzo del drone. anziano si allontana dalla casa di riposo alle porte di Roma Le ricerche dell’uomo erano iniziate stamattina, intorno alle ore 10.00 circa, quando la Sala Operativa del Comando VV.F. di Roma era stata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 ottobre 2020) Circa 30 minuti fa è statol’uomo di circa 70 anni dentro un, adiacente la strada, dal personale dei Vigili del Fuoco dopo la scomparsa segnalata stamattina. L’, inserie è stato affidatocure del 118. Per le ricerche in campo anche le squadre Tas (Topografia Applicata al Soccorso) e Sapr per la ricerca dall’alto attraverso l’utilizzo del drone.sididiLe ricerche dell’uomo erano iniziate stamattina, intornoore 10.00 circa, quando la Sala Operativa del Comando VV.F. diera stata ...

