Dpcm, alle superiori si entra dopo le 9? La nota del Miur chiarisce: ingresso posticipato solo in casi critici (Di martedì 20 ottobre 2020) dopo il varo del nuovo Dpcm, del 18 ottobre 2020,, contenente norme per tamponare l'emergenza coronavirus, anche il mondo della scuola è in fermento. Tra le disposizioni introdotte dal provvedimento, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 20 ottobre 2020)il varo del nuovo, del 18 ottobre 2020,, contenente norme per tamponare l'emergenza coronavirus, anche il mondo della scuola è in fermento. Tra le disposizioni introdotte dal provvedimento, ...

giorgio_gori : Per chiudere una piazza con cinque vie d’accesso servono almeno 10 agenti. Chi li ha? Poi però - dice il DPCM - bis… - LegaSalvini : #DPCM, MATTEO #SALVINI SU GIUSEPPE #CONTE: '60 SECONDI DI TELEFONATA ALLE 21.31. NON È QUESTO IL MIO CONCETTO DI CO… - SardoneSilvia : “Alle palestre diamo una settimana di tempo” #Conte in versione dittatorello da ultimatum è sempre più penoso. Ma s… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Dpcm, alle superiori si entra dopo le 9? La nota del Miur chiarisce: ingresso posticipato solo in casi critici #dad h… - LuigiF97101292 : RT @MoriMrc: Quando vi dicevo di opporvi alle museruole perché altrimenti sarebbero andati avanti nelle misure liberticide avevo ancora un… -