“Dove finisce l’Italia” | da Ventimiglia a Lampedusa | così le storie raccolte da Niccolò Zancan trasformano i confini in ponti

(Di martedì 20 ottobre 2020) Alì il pazzo arriva in Europa nel marzo 2011. Sbarcato daa dormire in un vecchio ospedale abbandonato vicino Torino. Scaduti i documenti, cerca fortuna nel Nord della Germania dove si innamora di una ragazza e diventa padre. Espulso, non si arrende e, dopo il settimo tentativo, riesce ad entrare in Italia con la speranza di poter finalmente lavorare. Ma la polizia lo trova, gli fa togliere le scarpe e lo obbliga a tornare indietro. Non gli resta che camminare scalzo nella neve. Alì perde tutte le falangi dei piedi a causa della necrosi e muore senza aver potuto raggiungere il figlio. Lazar viene schiavizzato dal capo della ditta ortofrutticola per cui lavora; Farà, dopo aver partorito su un barcone, viene ricoverata e allontanata dall’ospedale perché le madri italiane hanno paura che porti malattie e ...