Doppio Morata da tre punti in Champions: la Juve espugna Kiev (Di martedì 20 ottobre 2020) Primo tempo 0-0. Il secondo tempo invece è dominio Juve a Kiev. Due volte Morata, e Ronaldo almeno per una notte è stato dimenticato. I bianconeri partiti malino nella prima frazione, si sono risvegliati grazie ad Alvaro Morata che nella ripresa si è preso la scena in Ucraina. Doppietta – fondamentale – e primi tre punti in Champions per Pirlo allenatore. L'attaccante spagnolo ha prima messo lo zampino dopo la conclusione di Kulusevski al 46′ per il vantaggio per poi incornare nel centro della porte un assist al bacio di Cuadrado mettendo così il risultato in cassaforte all'84'. Nell'altra gara delle 18.55 il Club Brugge è diventato corsaro a San Pietroburgo vincendo 2-1 contro lo Zenit nel Gruppo F.

