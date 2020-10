Dopo il caso Palamara cala l’affluenza alle elezioni dell’Associazione nazionale magistrati (Di martedì 20 ottobre 2020) Netto calo nell’affluenza alle elezioni per il rinnovo degli organi dirigenti dell’Associazione nazionale magistrati. Nell’anno del caso di Luca Palamara (l’ex presidente dell’Anm finito sotto inchiesta e nel frattempo espulso dal sindacato delle toghe) il voto per il rinnovo del parlamentino dei magistrati tradisce una sorta di “disaffezione”per il sistema delle correnti. Nonostante per la prima volta si votasse con modalità telematica, infatti, sono stati solo 6.101 magistrati a scegliere i rappresentanti al Comitato direttivo centrale dell’Anm, pari al 85,92% dell’elettorato attivo. Un migliaio in meno (7100) di quelli che si erano registrati nelle scorse settimane e circa duemila in meno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Netto calo nell’affluenzaper il rinnovo degli organi dirigenti dell’Associazione. Nell’anno deldi Luca(l’ex presidente dell’Anm finito sotto inchiesta e nel frattempo espulso dal sindacato delle toghe) il voto per il rinnovo del parlamentino deitradisce una sorta di “disaffezione”per il sistema delle correnti. Nonostante per la prima volta si votasse con modalità telematica, infatti, sono stati solo 6.101a scegliere i rappresentanti al Comitato direttivo centrale dell’Anm, pari al 85,92% dell’elettorato attivo. Un migliaio in meno (7100) di quelli che si erano registrati nelle scorse settimane e circa duemila in meno ...

L’attesa riapertura del ponte sul Brenta-Cunetta di Sandon, avvenuta ieri mattina, 19 ottobre, sta provocando accese polemiche. Il prolungamento dei due percorsi ciclopedonali ...

Argentina, bimba di 9 anni uccisa dopo violenza

Argentina, una bimba di 9 anni è stata brutalmente violentata e uccisa: si sospetta di un ragazzo di 24 anni. Eseguita l'autopsia sul corpo.

Argentina, una bimba di 9 anni è stata brutalmente violentata e uccisa: si sospetta di un ragazzo di 24 anni. Eseguita l'autopsia sul corpo.