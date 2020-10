Donne e Coronavirus: ecco in cosa sono migliori degli uomini (Di martedì 20 ottobre 2020) Secondo i dati statistici raccolti dalla Bocconi di Milano le Donne stanno gestendo meglio l’emergenza Coronavirus e sono più responsabili. Perché questo accade? E cosa ci dice della nostra società? Lo studio dell’Università Bocconi pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy Sciences ha messo in evidenza una netta differenza di comportamento tra gli uomini e le Donne nella ricezione … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 20 ottobre 2020) Secondo i dati statistici raccolti dalla Bocconi di Milano lestanno gestendo meglio l’emergenzapiù responsabili. Perché questo accade? Eci dice della nostra società? Lo studio dell’Università Bocconi pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy Sciences ha messo in evidenza una netta differenza di comportamento tra glie lenella ricezione … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

univUda : RT @asl2abruzzo: La @univUda protagonista di una grande collaborazione scientifica diretta allo studio degli effetti del #Coronavirus sulle… - antomattarella : RT @asl2abruzzo: La @univUda protagonista di una grande collaborazione scientifica diretta allo studio degli effetti del #Coronavirus sulle… - asl2abruzzo : La @univUda protagonista di una grande collaborazione scientifica diretta allo studio degli effetti del… - ANSA_Salute : Una ricerca italiana dell'@Unibocconi evidenzia che ad essere più ligie nel rispetto delle indicazioni per protegge… - abollis : RT @il_piccolo: #Coronavirus in #Fvg, il punto con gli ultimi dati disponibili. Sale la conta dei decessi: in regione morte 3 donne. Al Cro… -

Ultime Notizie dalla rete : Donne Coronavirus La crisi del Covid e le donne. Più colpite, ma anche più forti Avvenire Donne e Coronavirus: ecco in cosa sono migliori degli uomini

Ad ogni modo, nelle interviste di Marzo il 59% delle donne era già convinta che il Coronavirus sarebbe stato un problema grave per il mondo, e la pensava così solo il 48,7% degli uomini. Ad Aprile le ...

Coronavirus: l'indagine nel mondo, sì a vaccino associato a fiducia nel governo

mentre gli uomini erano generalmente meno inclini a dire sì alla vaccinazione anti-Covid rispetto alle donne. "Questo - sottolineano i ricercatori - è il primo studio a valutare specificamente ...

Ad ogni modo, nelle interviste di Marzo il 59% delle donne era già convinta che il Coronavirus sarebbe stato un problema grave per il mondo, e la pensava così solo il 48,7% degli uomini. Ad Aprile le ...mentre gli uomini erano generalmente meno inclini a dire sì alla vaccinazione anti-Covid rispetto alle donne. "Questo - sottolineano i ricercatori - è il primo studio a valutare specificamente ...