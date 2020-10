Donna di 81 anni scomparsa di casa: mobilitazione anche sui social (Di martedì 20 ottobre 2020) Lodi, 20 ottobre 2010 - Le forze dell'ordine hanno trovato delle immagini in cui si riconosce Luciana Mascia, 81 anni, con problemi di Alzheimer, scomparsa dalla sua casa in viale Italia, lunedì ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 20 ottobre 2020) Lodi, 20 ottobre 2010 - Le forze dell'ordine hanno trovato delle immagini in cui si riconosce Luciana Mascia, 81, con problemi di Alzheimer,dalla suain viale Italia, lunedì ...

Giorgiolaporta : Non c’è #satira possibile su una donna di 52 anni morta di cancro. Segnalate anche voi questo tweet su… - Rinaldi_euro : Una donna guerriera e coraggiosa! Morta Jole Santelli, la presidente della Calabria aveva 52 anni: il dramma che sc… - SempreInsieme7 : RT @AlekosPrete: La distruzione della stele in memoria della partigiana Camilla Ravera è un gesto orrendo che lascia sgomenti. Fondatrice d… - massimotwiter1 : @stopcensurainfo @Doc101Doc Bastava leggere Oriana Fallaci come aveva da anni previsto. Un monumento a questa gran… - 50lovers1 : @SexyRamonaXXX @69Hotchilli Concordo!!!! Io ho 50 anni è ho avuto la fortuna di trombare una donna di 65 x diversi… -