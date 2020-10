Donald Trump dona 20 dollari a messa: la sua faccia è comica – VIDEO (Di martedì 20 ottobre 2020) donald Trump ha suscitato grande ilarità sul web, e anche qualche polemica. Le telecamere hanno pizzicato il presidente degli Usa mentre contava delle banconote per una donazione in chiesa Qualcuno… Questo articolo donald Trump dona 20 dollari a messa: la sua faccia è comica – VIDEO è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 20 ottobre 2020)ha suscitato grande ilarità sul web, e anche qualche polemica. Le telecamere hanno pizzicato il presidente degli Usa mentre contava delle banconote per unazione in chiesa Qualcuno… Questo articolo20: la suaè stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Qualcuno ha sicuramente storto il naso, per l’ultima gaffe di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti, in una chiesa a Las Vegas, è stato pizzicato dalle telecamere in procinto di una donazione.

