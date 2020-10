Doccia fredda sul vaccino. Crisanti: “Efficace solo dal 2022”. L’esperto Gb: “Non eliminerà il Covid” (Di martedì 20 ottobre 2020) Per il vaccino contro il Covid «non penso che se ne parli prima del 2022, prima che tutti quanti possano avere accesso e che funzioni». Così Andrea Crisanti, direttore di Microbiologia e Virologia dell’università di Padova, ospite di Agorà su RaiTre. Prima il vaccino deve essere «registrato per fare delle somministrazioni inizialmente limitate nello spazio e nel tempo. Poi – ha aggiunto – se le caratteristiche di sicurezza sono confermate sul campo, verrà prodotto su larga scala». Andrea Crisanti, sul vaccino anti Covid: “Dovremo aspettare il 2022” L’esperto al Parlamento Gb: “Il vaccino non fermerà completamente il pandemia” Ed è ancora più drastico l’esperto ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 ottobre 2020) Per ilcontro il Covid «non penso che se ne parli prima del 2022, prima che tutti quanti possano avere accesso e che funzioni». Così Andrea, direttore di Microbiologia e Virologia dell’università di Padova, ospite di Agorà su RaiTre. Prima ildeve essere «registrato per fare delle somministrazioni inizialmente limitate nello spazio e nel tempo. Poi – ha aggiunto – se le caratteristiche di sicurezza sono confermate sul campo, verrà prodotto su larga scala». Andrea, sulanti Covid: “Dovremo aspettare il 2022” L’esperto al Parlamento Gb: “Ilnon fermerà completamente il pandemia” Ed è ancora più drastico l’esperto ...

Il primo tampone a cui si era sottoposta la De Girolamo, venerdì, aveva dato esito negativo. Ieri sera, invece, la doccia fredda e la comunicazione del contagio. «La malattia mi sta dando diversi ...

Grande Fratello: spunta l'ex di Zelletta

Alice Fabbrica, ex fiamma di Andrea Zelletta, ha fatto dichiarazioni scottanti: come si giustificherà il concorrente del GF Vip?

