Doc-Nelle tue mani: le anticipazioni della puntata del 22 ottobre (Di martedì 20 ottobre 2020) Doc-Nelle tue mani torna giovedì 22 ottobre in prima serata su Rai 1 con due nuovi episodi: le anticipazioni del medical drama 'Doc – Nelle tue mani' torna in tv e sbanca l'auditel. I primi 2 nuovi episodi della prima stagioni hanno tenuto incollati allo schermo 7.435.000 spettatori, pari al 31.9% di share, superando il record delle puntante andate in… L'articolo Corriere Nazionale.

