Disagi per gli utenti delle funicolari di Chiaia e Montesanto (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – . Entrambe le funicolari, a partire dalle ore 7:00 di oggi, effettueranno esclusivamente le corse dirette. Lo ha annunciato la Anm tramite i suoi canali social. 🚋 Funicolare Montesanto: dalle ore 07:00 effettua solo corse dirette — Anm – Napoli (@anmnapoli) October 20, 2020 ⚠️🚋 Funicolare Chiaia: effettua solo corse dirette. — Anm – Napoli (@anmnapoli) October 20, 2020 Disagi anche per coloro che utilizzano la linea 1 della metropolitana. Nella giornata di oggi, ci sarà la chiusura anticipata per consentire attività in rete finalizzate all’inserimento in servizio dei nuovi treni. Le ultime corse sono previste da Piscinola alle 20:24, mentre da Garibaldi alle 20:44. 🚇⚠️ Metro ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – . Entrambe le, a partire dalle ore 7:00 di oggi, effettueranno esclusivamente le corse dirette. Lo ha annunciato la Anm tramite i suoi canali social. 🚋 Funicolare: dalle ore 07:00 effettua solo corse dirette — Anm – Napoli (@anmnapoli) October 20, 2020 ⚠️🚋 Funicolare: effettua solo corse dirette. — Anm – Napoli (@anmnapoli) October 20, 2020anche per coloro che utilizzano la linea 1 della metropolitana. Nella giornata di oggi, ci sarà la chiusura anticipata per consentire attività in rete finalizzate all’inserimento in servizio dei nuovi treni. Le ultime corse sono previste da Piscinola alle 20:24, mentre da Garibaldi alle 20:44. 🚇⚠️ Metro ...

L’avvio di tale procedura, è avvenuta nella giornata di lunedì 19 ottobre e ha comportato, come logico attendersi, disagi sulla rampa di accesso del Goretti per la gestione delle necessarie operazioni ...

