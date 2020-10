Diritti sociali, green e digitale. Così il Movimento sarà 2.0. Una ricerca di De Masi porta i 5S nell’era post-Covid. Si torna alle origini per proiettarsi verso il futuro (Di martedì 20 ottobre 2020) Nel Movimento 5 Stelle, a dispetto di quello che spesso si dice, c’è una “convergenza fortissima sulle idee di fondo, c’è pieno accordo sulla salute, la finanza, l’ambiente, le migrazioni, l’equilibrio geopolitico globale, la business ethics, l’intelligenza artificiale, la bioetica, la sostenibilità, le questioni di genere e le frontiere della scienza”. Un concetto chiaro quello del sociologo Domenico De Masi (nella foto), espresso alla presentazione in Senato della sua ricerca: “Dopo il coronavirus. La cultura politica del Movimento cinque stelle”. Nata da un’idea della senatrice pentastellata Barbara Floridia (leggi l’intervista), il prontuario contiene all’interno l’idea di un Movimento rinnovato e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 20 ottobre 2020) Nel5 Stelle, a dispetto di quello che spesso si dice, c’è una “convergenza fortissima sulle idee di fondo, c’è pieno accordo sulla salute, la finanza, l’ambiente, le migrazioni, l’equilibrio geopolitico globale, la business ethics, l’intelligenza artificiale, la bioetica, la sostenibilità, le questioni di genere e le frontiere della scienza”. Un concetto chiaro quello del sociologo Domenico De(nella foto), espresso alla presentazione in Senato della sua: “Dopo il coronavirus. La cultura politica delcinque stelle”. Nata da un’idea della senatrice pentastellata Barbara Floridia (leggi l’intervista), il prontuario contiene all’interno l’idea di unrinnovato e ...

Il parco Zoomarine ha deciso di annullare gli eventi in programma e la festa di Halloween a tutela della salute pubblica per l'emergenza pandemia. Appuntamento alla prossima stagione ...

