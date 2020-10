Direttivo Lega di B | ecco regole su rinvii per Covid

(Di martedì 20 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 20 OTT - Giornata di riunione per il consigliodelladi Serie B che, svoltosi in teleconferenza, ha impegnato tutta la giornata di oggi con diversi e importanti temi di ...

apetrazzuolo : SERIE B - Direttivo Lega di B: ecco le regole sui rinvii per Covid - Dalla_SerieA : Var e linee guida diritti tv in Consiglio direttivo - - CORNERNEWS24 : #Calcio - Lega Pro: tre priorità sul tavolo del Direttivo 'Rispetto salute, funzionamento di Eleven e test antigenico' - ansacalciosport : Lega Pro: tre priorità sul tavolo del Direttivo. 'Rispetto salute, funzionamento di Eleven e test antigenico' |… - ossobuco20111 : Lega Pro: tre priorità sul tavolo del Direttivo -

Ultime Notizie dalla rete : Direttivo Lega

Agenzia ANSA

Nessuna processione, né tanto meno la festa: l’umore dei cittadini di Torre Annunziata non è dei migliori. Dopo 141 anni gli oplontini non festeggeranno l’amata Madonna della Neve, a causa delle diret ...Giornata di riunione per il consiglio direttivo della lega di Serie B che, svoltosi in teleconferenza, ha impegnato tutta la giornata di oggi con diversi e importanti temi di carattere economico, orga ...