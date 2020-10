DIRETTA Vuelta a España 2020, prima tappa LIVE: trionfa Roglic alle sue spalle Carapaz. In difficoltà Dumoulin, Valverde e Formolo. Notte fonda per Froome (Di martedì 20 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA UDINE-SAN DANIELE DEL FRIULI 18.00 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni della prima tappa della Vuelta a España 2020 e buon proseguimento di serata. 17.59 Chris Froome ha completamente mollato ed è uscito di classifica. Il sudafricano è arrivato al traguardo con 11’22” da Roglic. 17.56 La classifica generale dopo la prima tappa. 1 ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 4:22:24 2 Carapaz Richard INEOS Grenadiers 0:05 3 MARTIN Dan Israel Start-Up Nation 0:07 4 CHAVES Esteban Mitchelton-Scott 0:11 5 ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLADI OGGI DEL GIRO D’ITALIA UDINE-SAN DANIELE DEL FRIULI 18.00 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni delladellaa Españae buon proseguimento di serata. 17.59 Chrisha completamente mollato ed è uscito di classifica. Il sudafricano è arrivato al traguardo con 11’22” da. 17.56 La classifica generale dopo la. 1 ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 4:22:24 2Richard INEOS Grenadiers 0:05 3 MARTIN Dan Israel Start-Up Nation 0:07 4 CHAVES Esteban Mitchelton-Scott 0:11 5 ...

