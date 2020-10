DIRETTA Vuelta a España 2020, prima tappa LIVE: Roglic batte Carapaz. Froome sprofonda, Dumoulin e Valverde attardati (Di martedì 20 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA tappa DELLA Vuelta DI SPAGNA LA CLASSIFICA AGGIORNATA DELLA Vuelta DI SPAGNA VIDEO HIGHLIGHTS tappa Vuelta DI SPAGNA 18.00 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni della prima tappa della Vuelta a España 2020 e buon proseguimento di serata. 17.59 Chris Froome ha completamente mollato ed è uscito di classifica. Il sudafricano è arrivato al traguardo con 11’22” da Roglic. 17.56 La classifica generale dopo la prima tappa. 1 ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 4:22:24 2 Carapaz Richard INEOS Grenadiers 0:05 3 MARTIN Dan ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLADELLADI SPAGNA LA CLASSIFICA AGGIORNATA DELLADI SPAGNA VIDEO HIGHLIGHTSDI SPAGNA 18.00 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni delladellaa Españae buon proseguimento di serata. 17.59 Chrisha completamente mollato ed è uscito di classifica. Il sudafricano è arrivato al traguardo con 11’22” da. 17.56 La classifica generale dopo la. 1 ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 4:22:24 2Richard INEOS Grenadiers 0:05 3 MARTIN Dan ...

