DIRETTA Vuelta a España 2020, prima tappa LIVE: Jumbo-Visma all’inseguimento dei cinque battistrada (Di martedì 20 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA UDINE-SAN DANIELE DEL FRIULI 13.55 Ricordiamo i nomi dei cinque battistrada: il tedesco Jasha Sütterlin (Team Sunweb), i francesi Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) e Quentin Jauregui (AG2R-La Mondiale), il belga Tim Wellens (Lotto Soudal) e l’olandese Jetse Bol (Burgos BH). 13.52 Il vantaggio degli attaccanti è salito a 3’14”. Bagües è ancora all’inseguimento dei cinque con un distacco di 55”. 13.49 Jumbo-Visma in testa al gruppo per i due capitani della formazione Primoz Roglic e Tom Dumoulin. 13.46 Prova ad evadere anche ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLADI OGGI DEL GIRO D’ITALIA UDINE-SAN DANIELE DEL FRIULI 13.55 Ricordiamo i nomi dei: il tedesco Jasha Sütterlin (Team Sunweb), i francesi Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) e Quentin Jauregui (AG2R-La Mondiale), il belga Tim Wellens (Lotto Soudal) e l’olandese Jetse Bol (Burgos BH). 13.52 Il vantaggio degli attaccanti è salito a 3’14”. Bagües è ancora all’inseguimento deicon un distacco di 55”. 13.49in testa al gruppo per i due capitani della formazione Primoz Roglic e Tom Dumoulin. 13.46 Prova ad evadere anche ...

simonesalvador : #Vuelta España 2020 – Esclusiva Eurosport. Per la prima settimana, in sovrapposizione col #Giro, ci sarà la 'Dirett… - sportface2016 : #Vuelta 2020, tutto pronto per la corsa spagnola: ecco tutte le informazioni per seguire le 18 tappe -