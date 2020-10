DIRETTA Vuelta a España 2020, prima tappa LIVE: i battistrada verso il Puerto de Udana (Di martedì 20 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA UDINE-SAN DANIELE DEL FRIULI 15.13 Si rimette in marcia Martinez con un minuto di svantaggio sul gruppo. Che sfortuna per lui, che ha dovuto salutare la lotta alle posizioni buone al Tour de France per un’altra caduta all’inizio della corsa… 15.11 ATTENZIONE! Caduta per Daniel Martinez! (EF Pro Cycling) Il colombiano resta a bordo strada per farsi medicare! 15.10 C’è un uomo della Jumbo-Visma avanti da qualche chilometro, che ha ridato vigore all’azione del gruppo. Il tedesco Jasha Sütterlin (Team Sunweb), i francesi Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) e Quentin Jauregui (AG2R-La Mondiale), il belga Tim Wellens (Lotto Soudal) e ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLADI OGGI DEL GIRO D’ITALIA UDINE-SAN DANIELE DEL FRIULI 15.13 Si rimette in marcia Martinez con un minuto di svantaggio sul gruppo. Che sfortuna per lui, che ha dovuto salutare la lotta alle posizioni buone al Tour de France per un’altra caduta all’inizio della corsa… 15.11 ATTENZIONE! Caduta per Daniel Martinez! (EF Pro Cycling) Il colombiano resta a bordo strada per farsi medicare! 15.10 C’è un uomo della Jumbo-Visma avanti da qualche chilometro, che ha ridato vigore all’azione del gruppo. Il tedesco Jasha Sütterlin (Team Sunweb), i francesi Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) e Quentin Jauregui (AG2R-La Mondiale), il belga Tim Wellens (Lotto Soudal) e ...

