DIRETTA Giro d'Italia 2020, tappa di oggi LIVE: Visconti all'inseguimento di Guerreiro! Siamo nel circuito di San Daniele (Di martedì 20 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA tappa DELLA VUELTA DI oggi: SUBITO UN ARRIVO IN SALITA! 15.03 Rilancia nuovamente Manuele Boaro assieme a Jan Tratnik! 15.00 Tutto annullato, con Boaro e Tonelli che si sono riportati su Guerreiro. Fuga nuovamente compatta. 14.58 Attenzione perchè Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling) non ha mollato il colpo e ha allungato ulteriormente nella discesa che conduce al primo passaggio sulla linea del traguardo. 14.55 Quattro punti per Visconti, due per Bouchard. 14.52 Il portoghese si aggiudica 9 punti nella classifica dei GPM a discapito del leader di questa speciale classifica Giovanni Visconti. 14.48 Scatto di Ruben Guerreiro, che prova ad aggiudicarsi il GPM di Muro ...

