DIRETTA Giro d'Italia 2020, tappa di oggi LIVE: Tratnik si impone davanti a O'Connor! Stupendo Almeida, grintoso nel finale (Di martedì 20 ottobre 2020) LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL Giro D'ITALIA LA CRONACA DELLA tappa DEL Giro D'ITALIA 16.55 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE della sedicesima tappa del Giro d'Italia 2020 con il trionfo di Jan Tratnik e la bellissima prova di forza della maglia rosa Joao Almeida. Vi diamo appianamento a domani con la Bassano del Grappa-Madonna di Campiglio. Buon proseguimento di serata! 16.52 Domani ci sarà il primo vero tappone alpino di questo Giro

