DIRETTA Giro d’Italia 2020 | tappa di oggi LIVE | positivi Gaviria e un membro dello staff dell’AG2R

Leggi su oasport

(Di martedì 20 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLA PRIMADELLA VUELTA DI: SUBITO UN ARRIVO IN SALITA! 9.51 Nel frattempo sono arrivati i risultati dei tamponi, positivo al virus nuovamente Fernando, che è stato ovviamente messo in isolamento.d’Italia, Fernandoè di nuovo positivo al Covid-19. Ricaduta dopo 6 mesi 9.49 Dopo il giorno di riposo scatta la terza ed ultima settimana.va in scena la sedicesima: 229 chilometri da Udine a San Daniele del Friuli, un continuo saliscendi sulle Prealpi Giulie, e il finale in circuito attorno a San Daniele del Friuli. 9.47 Buongiorno e ben ...