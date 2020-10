DIRETTA Giro d’Italia 2020, tappa di oggi LIVE: il vantaggio dei 28 al comando sale a 7’30” (Di martedì 20 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA tappa DELLA VUELTA DI oggi: SUBITO UN ARRIVO IN SALITA! 13.20 Il vantaggio dei battistrada supera gli otto minuti. 13.15 125 chilometri al traguardo. 13.10 sale il vantaggio dei battistrada: 7’30” per loro. 13.05 Nel gruppo di testa, invece, è molto attiva la Bora-Hansgrohe. oggi Matteo Fabbro corre sulle strade di casa e qua da U23 ha vinto la Coppa San Daniele. 13.00 Lavora la Deceuninck-Quick Step in testa al gruppo e il vantaggio dei battistrada resta stabile. 12.55 140 chilometri al traguardo 12.50 I fuggitivi: The Breakaway. Follow LIVE https://t.co/TlBPO3Dbkq La fuga Segui il ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLA PRIMADELLA VUELTA DI: SUBITO UN ARRIVO IN SALITA! 13.20 Ildei battistrada supera gli otto minuti. 13.15 125 chilometri al traguardo. 13.10ildei battistrada: 7’30” per loro. 13.05 Nel gruppo di testa, invece, è molto attiva la Bora-Hansgrohe.Matteo Fabbro corre sulle strade di casa e qua da U23 ha vinto la Coppa San Daniele. 13.00 Lavora la Deceuninck-Quick Step in testa al gruppo e ildei battistrada resta stabile. 12.55 140 chilometri al traguardo 12.50 I fuggitivi: The Breakaway. Followhttps://t.co/TlBPO3Dbkq La fuga Segui il ...

LegaSalvini : #DPCM, MATTEO #SALVINI SU GIUSEPPE #CONTE: '60 SECONDI DI TELEFONATA ALLE 21.31. NON È QUESTO IL MIO CONCETTO DI CO… - nikileroy : @YeboRSB @Eurosport_IT @Bigmarcio75 Attendiamo un saluto in diretta dal @Ricvanmagren al nostro @Bigmarcio75 che pe… - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2020 Udine-San Daniele del Friuli in DIRETTA: 28 corridori all’attacco con sei minuti sul gruppo… - CarloTramelli : RT @RaiSport: ????? #GirodItalia2020 La programmazione della 16ª tappa: #Udine – #SanDanieleDelFriuli Tutti i dettagli e la diretta ?? http… - Giulia_DeMaio : RT @tuttobiciweb_it: ?? Questa settimana doppia #diretta su -