DIRETTA Giro d’Italia 2020, tappa di oggi LIVE: 30″ per Boaro e Tratnik! Bagarre nel gruppo dei fuggitivi (Di martedì 20 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA tappa DELLA VUELTA DI oggi: SUBITO UN ARRIVO IN SALITA! 15.25 Allungo da parte di Goffrey Bouchard (AG2R La Mondiale), Alessandro Tonelli (Bardiani CSF Faizanè), Ben Swift (Ineos Grenadiers) e Valerio Conti (UAE Team Emirates). 15.23 SI SGRETOLA IL gruppo DEGLI INSEGUITORI! 15.20 Anche il gruppo è in prossimità di San Daniele del Friuli. 15.17 Boaro e Tratnik continuano a guadagnare. Adesso hanno 30″ sugli inseguitori. 15.15 Siamo a 50 chilometri dal traguardo. 15.13 GRANDISSIMA Bagarre TRA GLI INSEGUITORI! 15.10 Vantaggio di 15″ per Manuele Boaro (Astana) e Jan Tratnik (Bahrain ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLA PRIMADELLA VUELTA DI: SUBITO UN ARRIVO IN SALITA! 15.25 Allungo da parte di Goffrey Bouchard (AG2R La Mondiale), Alessandro Tonelli (Bardiani CSF Faizanè), Ben Swift (Ineos Grenadiers) e Valerio Conti (UAE Team Emirates). 15.23 SI SGRETOLA ILDEGLI INSEGUITORI! 15.20 Anche ilè in prossimità di San Daniele del Friuli. 15.17e Tratnik continuano a guadagnare. Adesso hanno 30″ sugli inseguitori. 15.15 Siamo a 50 chilometri dal traguardo. 15.13 GRANDISSIMATRA GLI INSEGUITORI! 15.10 Vantaggio di 15″ per Manuele(Astana) e Jan Tratnik (Bahrain ...

