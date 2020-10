DIRETTA Giro d’Italia 2020, tappa di oggi LIVE: 28 corridori in fuga, Visconti allunga nella classifica dei GPM (Di martedì 20 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA tappa DELLA VUELTA DI oggi: SUBITO UN ARRIVO IN SALITA! 14.05 8’35” ora di vantaggio per i battistrada. 14.00 100 chilometri al traguardo. 13.53 Visconti passa per primo anche sul GPM di Monteaperta. Problema meccanico per Guerreiro che non è riuscito a fare lo sprint. 13.48 107 chilometri all’arrivo. 13.42 C’è un buon accordo tra i ventotto al comando, anche se chiaramente nessuno si spreme troppo. 13.37 Ora il vantaggio dei 28 raggiunge gli 8’10”. 13.30 115 chilometri all’arrivo. 13.25 I fuggitivi: The Breakaway. Follow LIVE https://t.co/TlBPO3Dbkq La fuga Segui il LIVE: ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLA PRIMADELLA VUELTA DI: SUBITO UN ARRIVO IN SALITA! 14.05 8’35” ora di vantaggio per i battistrada. 14.00 100 chilometri al traguardo. 13.53passa per primo anche sul GPM di Monteaperta. Problema meccanico per Guerreiro che non è riuscito a fare lo sprint. 13.48 107 chilometri all’arrivo. 13.42 C’è un buon accordo tra i ventotto al comando, anche se chiaramente nessuno si spreme troppo. 13.37 Ora il vantaggio dei 28 raggiunge gli 8’10”. 13.30 115 chilometri all’arrivo. 13.25 I fuggitivi: The Breakaway. Followhttps://t.co/TlBPO3Dbkq LaSegui il: ...

