DIRETTA Giro d’Italia 2020, tappa di oggi LIVE: 28 corridori in fuga, gruppo a 8’35” (Di martedì 20 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA tappa DELLA VUELTA DI oggi: SUBITO UN ARRIVO IN SALITA! 14.24 Ci stiamo avvicinando al circuito di San Daniele. 14.20 Il vantaggio dei battistrada è attorno agli 8’30”. 14.15 90 chilometri al traguardo. 14.10 I fuggitivi: Bidard, Bouchard, Vendrame e Warbasse (Ag2r La Mondiale), Bisolti e Cepeda (Androni Giocattoli Sidermec), Boaro e Felline (Astana), Battaglin e Tratnik (Bahrain McLaren), Tonelli e Zana (Bardiani – CSF – Faizanè), Fabbro e Poljanski (Bora Hansgrohe), Malecki e Rosskopf (CCC), Whelan e Guerreiro (EF), Oldani (Lotto Soudal), Rubio e Samitier (Movistar), O’Connor (NTT), Puccio e Swift (Ineos Grenadiers), Bernard (Trek Sagafredo), Conti (UAE ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLA PRIMADELLA VUELTA DI: SUBITO UN ARRIVO IN SALITA! 14.24 Ci stiamo avvicinando al circuito di San Daniele. 14.20 Il vantaggio dei battistrada è attorno agli 8’30”. 14.15 90 chilometri al traguardo. 14.10 I fuggitivi: Bidard, Bouchard, Vendrame e Warbasse (Ag2r La Mondiale), Bisolti e Cepeda (Androni Giocattoli Sidermec), Boaro e Felline (Astana), Battaglin e Tratnik (Bahrain McLaren), Tonelli e Zana (Bardiani – CSF – Faizanè), Fabbro e Poljanski (Bora Hansgrohe), Malecki e Rosskopf (CCC), Whelan e Guerreiro (EF), Oldani (Lotto Soudal), Rubio e Samitier (Movistar), O’Connor (NTT), Puccio e Swift (Ineos Grenadiers), Bernard (Trek Sagafredo), Conti (UAE ...

LegaSalvini : #DPCM, MATTEO #SALVINI SU GIUSEPPE #CONTE: '60 SECONDI DI TELEFONATA ALLE 21.31. NON È QUESTO IL MIO CONCETTO DI CO… - SmorfiaDigitale : LIVE Giro d Italia 2020, Udine-San Daniele del Friuli in DIRETTA: 28 all attacco... - Bigmarcio75 : RT @nikileroy: @YeboRSB @Eurosport_IT @Bigmarcio75 Attendiamo un saluto in diretta dal @Ricvanmagren al nostro @Bigmarcio75 che per seguire… - Pizza_Secs : RT @Rossa922: Dopo averli seguiti fino alle5 con la mia sveglia alle7????? volevo dire a tutti quelli che dicono 'Eli NON prova niente,l ha… -