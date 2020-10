Dinamo Kiev-Juventus, Rabiot: “Primo tempo complicato, ma risultato giusto. Champions? Ecco cosa serve per vincere” (Di martedì 20 ottobre 2020) Sorride la Juventus.0-2: è questo il risultato della sfida tra Dinamo Kiev e Juventus, andato in scena questa sera allo stadio "Olimpico" di Kiev. Un successo analizzato dal centrocampista bianconero Adrien Rabiot, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" a margine della sfida. "E' stata una buona partita, abbiamo giocato bene contro una squadra giovane che corre parecchio. Il primo tempo è stato un po' difficile ma nel secondo tempo abbiamo giocato meglio trovando gli spazi in campo e creando occasioni. La vittoria è meritata. Abbiamo giocato con più intensità, abbiamo giocato gli uni per gli altri e quindi abbiamo creato più occasioni e penso che abbiamo difeso meglio rispetto alla gara ... Leggi su mediagol (Di martedì 20 ottobre 2020) Sorride la.0-2: è questo ildella sfida tra, andato in scena questa sera allo stadio "Olimpico" di. Un successo analizzato dal centrocampista bianconero Adrien, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" a margine della sfida. "E' stata una buona partita, abbiamo giocato bene contro una squadra giovane che corre parecchio. Il primoè stato un po' difficile ma nel secondoabbiamo giocato meglio trovando gli spazi in campo e creando occasioni. La vittoria è meritata. Abbiamo giocato con più intensità, abbiamo giocato gli uni per gli altri e quindi abbiamo creato più occasioni e penso che abbiamo difeso meglio rispetto alla gara ...

