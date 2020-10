Dinamo Kiev Juventus probabili formazioni, Pirlo punta su Morata (Di martedì 20 ottobre 2020) Dinamo Kiev Juventus probabili formazioni – Debutto in Champions per Pirlo da allenatore e debutto della sua Juventus in Europa. Questa sera alle 18.55 la Juventus affronta la Dinamo Kiev fuori casa. Diverse assenze per Pirlo, su tutti Cristiano Ronaldo, ancora positivo al Covid. Ma Pirlo potrà avere a disposizione comunque un attacco di tutto rispetto per provare a iniziare con decisione la Champions League e puntare ancora una volta al trofeo che manca ai bianconeri da più di vent’anni. Dinamo Kiev Juventus probabili formazioni, chi gioca Senza Cristiano ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 20 ottobre 2020)– Debutto in Champions perda allenatore e debutto della suain Europa. Questa sera alle 18.55 laaffronta lafuori casa. Diverse assenze per, su tutti Cristiano Ronaldo, ancora positivo al Covid. Mapotrà avere a disposizione comunque un attacco di tutto rispetto per provare a iniziare con decisione la Champions League ere ancora una volta al trofeo che manca ai bianconeri da più di vent’anni., chi gioca Senza Cristiano ...

