Dinamo Kiev-Juventus oggi in tv in chiaro?: canale, orario e diretta streaming Champions League 2020/2021 (Di martedì 20 ottobre 2020) La campagna europea della Juventus di Andrea Pirlo parte dall’Ucraina e dalla sfida contro la Dinamo Kiev valida per la prima giornata del gruppo G della Champions League 2020/2021. Dopo il pareggio con il Crotone, i bianconeri vogliono subito rimettersi in riga, partire senza intoppi in Europa sarebbe il modo giusto per ridare fiducia all’ambiente. Il calcio d’inizio è in programma per le ore 18.55 di martedì 20 ottobre, la sfida non sarà trasmessa in chiaro sulle emittenti italiane. La diretta esclusiva è dunque affidata a Sky Sport 1, canale tramite il quale si potrà seguire il match anche in live streaming grazie ... Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) La campagna europea delladi Andrea Pirlo parte dall’Ucraina e dalla sfida contro lavalida per la prima giornata del gruppo G della. Dopo il pareggio con il Crotone, i bianconeri vogliono subito rimettersi in riga, partire senza intoppi in Europa sarebbe il modo giusto per ridare fiducia all’ambiente. Il calcio d’inizio è in programma per le ore 18.55 di martedì 20 ottobre, la sfida non sarà trasmessa insulle emittenti italiane. Laesclusiva è dunque affidata a Sky Sport 1,tramite il quale si potrà seguire il match anche in livegrazie ...

juventusfc : ?? @chiellini: «Non abbiamo ancora avuto modo di lavorare bene tutti insieme. L'importante è continuare a migliorare… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «@PauDybala_JR veniva da 10 giorni di inattività con l'Argentina. L'ho portato a Crotone per far… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Siamo una squadra costruita per vincere. Giochiamo per vincere in ogni competizione e lotteremo… - cmdotcom : Dinamo Kiev-#Juventus, le probabili #formazioni e dove vederla in #tv - junews24com : Cristiano Ronaldo, prima in Champions in isolamento: nel mirino il Barcellona - -