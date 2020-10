Dinamo Kiev-Juventus: le probabili formazioni (Di martedì 20 ottobre 2020) Ricomincia la Champions League e la Juventus riparte da Kiev, contro gli ucraini della Dinamo. Appuntamento alle 18.55, con il match che di fatto (insieme a Zenit-Club Brugge) aprirà le porte verso la finale di Istanbul 2021. Pirlo dopo il passo falso di Crotone, sembrerebbe orientarsi ancora sul 3-4-1-2, con Ramsey che dovrebbe riprendere posto sulla trequarti. Il dubbio del duetto di centrocampo sarà vivo fino all’ultimo, ma secondo le ultime notizie in campo dovrebbero andarci Rabiot e Bentancur. Sugli esterni ancora una chance per Federico Chiesa, con Cuadrado che dovrebbe prendere posto sulla sinistra. Nel reparto difensivo Chiellini, dopo aver riposato nello scorso match di Serie A, si candida a prendere posto al fianco di Bonucci e Danilo, davanti a Szczesny. LEGGI ANCHE: Calciomercato: Paratici al PSG ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Ricomincia la Champions League e lariparte da, contro gli ucraini della. Appuntamento alle 18.55, con il match che di fatto (insieme a Zenit-Club Brugge) aprirà le porte verso la finale di Istanbul 2021. Pirlo dopo il passo falso di Crotone, sembrerebbe orientarsi ancora sul 3-4-1-2, con Ramsey che dovrebbe riprendere posto sulla trequarti. Il dubbio del duetto di centrocampo sarà vivo fino all’ultimo, ma secondo le ultime notizie in campo dovrebbero andarci Rabiot e Bentancur. Sugli esterni ancora una chance per Federico Chiesa, con Cuadrado che dovrebbe prendere posto sulla sinistra. Nel reparto difensivo Chiellini, dopo aver riposato nello scorso match di Serie A, si candida a prendere posto al fianco di Bonucci e Danilo, davanti a Szczesny. LEGGI ANCHE: Calciomercato: Paratici al PSG ...

juventusfc : ?? @chiellini: «Non abbiamo ancora avuto modo di lavorare bene tutti insieme. L'importante è continuare a migliorare… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «@PauDybala_JR veniva da 10 giorni di inattività con l'Argentina. L'ho portato a Crotone per far… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Siamo una squadra costruita per vincere. Giochiamo per vincere in ogni competizione e lotteremo… - NEWGROUPSRLS : Nuovo Articolo su - DaniOrgoglioGob : VERSO DINAMO KIEV-JUVENTUS: PROBABILE FORMAZIONE E STASERA FUORI LE PALLE! -