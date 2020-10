Dinamo Kiev-Juventus, le probabili formazioni: Pirlo con il dubbio Dybala (Di martedì 20 ottobre 2020) Paulo Dybala potrebbe partire dalla panchina anche contro la Dinamo Kiev in Champions League. Ecco le probabili formazioni La Juventus debutta questa sera in Champions League contro la Dinamo Kiev e Andrea Pilo sembra avere solo un grande dubbio di formazione. Come segnala Gazzetta dello Sport, il ballottaggio riguarda l’attacco dove al momento Dejan Kulusevski parte favorito su Paulo Dybala. A destra confermato Federico Chiesa dopo il debutto in campionato contro il Crotone. Le probabili formazioni: Dinamo Kiev (4-2-3-1): Buschan; Kedziora, Zabarnyi, Popov, Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko; Rodrigues, Buyalski, De Pena; ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Paulopotrebbe partire dalla panchina anche contro lain Champions League. Ecco leLadebutta questa sera in Champions League contro lae Andrea Pilo sembra avere solo un grandedi formazione. Come segnala Gazzetta dello Sport, il ballottaggio riguarda l’attacco dove al momento Dejan Kulusevski parte favorito su Paulo. A destra confermato Federico Chiesa dopo il debutto in campionato contro il Crotone. Le(4-2-3-1): Buschan; Kedziora, Zabarnyi, Popov, Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko; Rodrigues, Buyalski, De Pena; ...

