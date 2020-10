Dinamo Kiev-Juventus, le probabili formazioni del match (Di martedì 20 ottobre 2020) Dinamo Kiev-Juventus aprono il sipario della Champions League 2020/21. I bianconeri recuperano Ramsey: le probabili formazioni del match Dinamo Kiev-Juventus apre le danze della prossima edizione della Champions League. Pirlo è pronto ad affrontare il suo maestro Lucescu, che lo ha fatto esordire a soli sedici anni all’inizio della sua carriera. La partita è prevista alle ore 18.55 come di consueto in Ucraina. Le scelte della Juventus sono legate alla condizione fisica dei giocatori, Dybala su tutti. La Joya dovrebbe partire dalla panchina e subentrare nella seconds frazione di gioco. Ramsey potrebbe farcela, con il gallese in campo, Kulusevski avanzerebbe nel ruolo di secondo punta. Ballottaggio tra ... Leggi su zon (Di martedì 20 ottobre 2020)aprono il sipario della Champions League 2020/21. I bianconeri recuperano Ramsey: ledelapre le danze della prossima edizione della Champions League. Pirlo è pronto ad affrontare il suo maestro Lucescu, che lo ha fatto esordire a soli sedici anni all’inizio della sua carriera. La partita è prevista alle ore 18.55 come di consueto in Ucraina. Le scelte dellasono legate alla condizione fisica dei giocatori, Dybala su tutti. La Joya dovrebbe partire dalla panchina e subentrare nella seconds frazione di gioco. Ramsey potrebbe farcela, con il gallese in campo, Kulusevski avanzerebbe nel ruolo di secondo punta. Ballottaggio tra ...

juventusfc : ?? @chiellini: «Non abbiamo ancora avuto modo di lavorare bene tutti insieme. L'importante è continuare a migliorare… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «@PauDybala_JR veniva da 10 giorni di inattività con l'Argentina. L'ho portato a Crotone per far… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Siamo una squadra costruita per vincere. Giochiamo per vincere in ogni competizione e lotteremo… - NEWGROUPSRLS : Nuovo Articolo su - DaniOrgoglioGob : VERSO DINAMO KIEV-JUVENTUS: PROBABILE FORMAZIONE E STASERA FUORI LE PALLE! -