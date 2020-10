Dinamo Kiev-Juventus: le formazioni ufficiali (Di martedì 20 ottobre 2020) Inizia la Champions League della Juventus dall’Olympic Stadium di Kiev. Pirlo esordisce come allenatore nella massima competizione europea contro il suo “maestro” Mircea Lucescu. Diverse assenze da una parte e dall’altra, con la Juve senza Cristiano Ronaldo, out causa Covid. Queste le formazioni ufficiali: Dinamo Kiev (4-3-3): Buschan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Buyalski, Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Supryaga, De Pena. All. Lucescu Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Cuadrado; Ramsey; Kulusevski, Morata. All. Pirlo Fonte Foto: Juventus Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 ottobre 2020) Inizia la Champions League delladall’Olympic Stadium di. Pirlo esordisce come allenatore nella massima competizione europea contro il suo “maestro” Mircea Lucescu. Diverse assenze da una parte e dall’altra, con la Juve senza Cristiano Ronaldo, out causa Covid. Queste le(4-3-3): Buschan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Buyalski, Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Supryaga, De Pena. All. Lucescu(3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Cuadrado; Ramsey; Kulusevski, Morata. All. Pirlo Fonte Foto:Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

